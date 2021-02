„Spannendes Objekt“ mitten im Ort

Die ärztliche Versorgung in Aub soll auch in Zukunft gesichert werden. Dazu bedarf es neuer Gedankenspiele. So wird über ein medizinisches Versorgungszentrum im Ortskern nachgedacht.

Aub. Ein medizinisches Zentrum für die Kleinstadt Aub? Wenn es nach den Vorstellungen von Bürgermeister Roman Menth geht, kann dieses Ziel verwirklicht werden. Die medizinische Versorgung in Aub zu erhalten, soll dabei das zentrale Anliegen sein.

Als vor einiger Zeit ein niedergelassener Arzt in Aub altersbedingt seine Praxis aufgab, war die Suche nach einem Nachfolger nicht erfolgreich. Um wenigstens die verbleibende zweite Arztstelle in Aub zu halten und die medizinische Versorgung sicherzustellen, will der Stadtrat jetzt neue Wege gehen.

Um ein medizinisches Zentrum einzurichten, wurden laut Menth bereits mit den betroffenen Medizinern und dem Kommunalunternehmen des Landkreises (KU) Gespräche geführt. Das KU hat seine Bereitschaft signalisiert, den Weg mit zu gehen und hat seine Unterstützung angeboten. Demnach würde das KU als Betreiber des Versorgungszentrums auftreten und die Verwaltung übernehmen. Die Stadt Aub hätte die Räumlichkeiten zu stellen.

Im Rahmen des kommunalen Denkmalkonzeptes könnte, um Leerstand in der Innenstadt zu beseitigen, ein solches Zentrum in der Altstadt untergebracht werden. Eine geeignete Immobilie besitzt die Stadt bereits und auch eine entsprechende Flächenstudie wurde bereits erstellt, die aber noch keine Planung darstellt. Die Studie betrifft das Quartier Marktplatz 25 sowie Hauptstraße 6 und 8.

Ärzte mit einbeziehen

Das denkmalgeschützte „Wirth-Haus“ könnte demnach zu einem Arztwohnhaus umgebaut werden, das angrenzende Haus in der Hauptstraße könnte die Büroräume aufnehmen. Im Bereich verschiedener Scheunen- und Nebengebäude könnten die Praxis- und Warteräume entstehen.

Ein zweites Haus in der Hauptstraße könnte herausgenommen werden, dort könnte eine Zufahrt zum Innenbereich sowie Parkplätze entstehen.

Ratsmitglied Karlheinz Krieger hielt es für wichtig, die praktizierenden Ärzte und Zahnärzte mit einzubinden. Dr. Franz Merkel möchte das KU mit seinem Fachwissen auch bereits in die Planungen mit eingebunden wissen. Bürgermeister Roman Menth bestätigte, dass die Flächenstudie in Absprache mit dem KU abgestimmt wurde. Wichtig sei es in erster Linie, die hausärztliche Versorgung sicherzustellen. Ein solches Versorgungszentrum in der Innenstadt sieht er als spannendes Objekt, das sich in Zusammenarbeit mit dem KU, der Städtebauförderung und der Denkmalpflege gut entwickeln könnte. Das Projekt sollte noch in dieser Legislaturperiode verwirklicht werden. Der Stadtrat beauftragte einstimmig den Bürgermeister und die Verwaltung, entsprechende Verhandlungen zu führen und das Quartier auf seine Eignung hin zu überprüfen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 08.02.2021