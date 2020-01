Spannende Angebote auf einen Blick

Künzelsau.Der Hohenlohekreis ist ein Freizeitparadies für alle Altersgruppen und bietet viele verschiedene Möglichkeiten für einen Kurzurlaub oder Tagesausflug.

Die Touristikgemeinschaft Hohenlohe hat deshalb pünktlich zum Messe- und Saisonbeginn für das Tourismusjahr 2020 eine neue Broschüre aufgelegt. Im „Freizeitparadies Hohenlohe“ sind attraktive Freizeitthemen von A wie Angeln bis W wie Wellness und Gesundheit übersichtlich aufgelistet. Für den Aktivurlaub umfasst das Angebot beispielsweise Vorschläge zum Baden, Bogenschießen, Klettern oder auch öffentlich zugänglichen Bewegungsgeräten. Ebenfalls sind die im Vereinsgebiet ausgebildeten Führer gelistet sowie Angebote zu ausgewählten Museen und Stadtbesichtigungen.

Für Kinder bieten sich die Bauschule in Öhringen, ein Marionettentheater oder Reitferien an. Geocaching, Golf und Minigolfplätze sowie die vielfältigen Themenwege in Hohenlohe motivieren zur Bewegung im Freien. Natürlich sind auch Trendsportarten wie Bouldern und Stand Up Paddling in Hohenlohe möglich. Tierfreunde können die Freizeitangebote mit Alpakas oder Eseln nutzen. Und wer es ganz außergewöhnlich mag, wird im 15 Hektar großen Abenteuer-Steinbruch seine Freude haben.

Die Broschüre ist als Blätterkatalog unter www.hohenlohe.de online abrufbar und kann kostenlos bestellt werden: Touristikgemeinschaft Hohenlohe, Allee 17, 74653 Künzelsau, Telefon 07940 / 18-206, E-Mail info@hohenlohe.de, www.hohenlohe.de. Alle Themen von A bis W sind zudem unter www.hohenlohe.de/Reiseland/Freizeitparadies.html einzeln aufbereitet. Die Touristikgemeinschaft Hohenlohe informiert über touristische Angebote in Hohenlohe. Das Angebot richtet sich an Radfahrer, Wanderer, Genießer und Kulturliebhaber. tgh

