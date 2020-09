„Singet ein neues Lied“ lautet das Motto

Aub.Unter dem Titel „Orgel und Mehr – Singet ein neues Lied“ findet am Sonntag, 27. September, um 17 Uhr in der Spitalkirche in Aub ein Konzert statt. Der Eintritt dazu ist frei.

In dem einzigen „Orgel und Mehr“-Konzert des Coronajahres 2020 bringen der geschätzte Tenor Jan Kobow und seine Auber Partnerin Lucy Hallman Russell dem Publikum Werke aus dem halben Jahrhundert nach der Entstehungszeit (1865) der Schlimbach Orgel zu Gehör.

Biblisch und weltlich

Das Programm beinhaltet biblische Lieder, Opus 99 (1894) vom Böhmen Antonín Dvorák und Orgel- beziehungsweise Harmoniumwerke, Opus 102 (1914) des Leipziger Komponisten Sigfrid Karg-Elert.

Im Kontrast zu den Dvorák-Liedern mit geistlichen Texten wie „Gott ist mein Hirte“ erklingen weltliche Impressionen von Karg-Elert, wie „Blasse Blume“ oder „Der Ferge (Fährmann) erzählt“. Diese Musik bietet Trost und Ruhe für eine ungewöhnliche Zeit.

