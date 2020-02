Niederstetten.Allerlei Bausachen und formelle Angelegenheiten beschäftigten den Niederstettener Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung im Kult.

Zunächst ging es um den Bebauungsplan „Nachtigallenweg III“. Der Grundstückseigentümer will hier ein Wohnhaus errichten. Ein Aufstellungsbeschluss für den Plan war schon Anfang 2018 gefasst worden. Ursprünglich waren zwei Wohnhäuser vorgesehen, jedoch hatte das Landratsamt nach Prüfung einen Ausgleich für den Eingriff in das Gebiet für „zwingend erforderlich“ gehalten, weshalb hier jetzt nur noch ein Haus gebaut werden kann. Dafür billigte der Gemeinderat jetzt die Änderung des Aufstellungsbeschlusses und den Vorentwurf des Bebauungsplans.

Weiter beschäftigte sich das Gremium mit der Vergabe der Tiefbauarbeiten, also Kanal, Wasser, Straßenbau, Borde und Beleuchtung, für die Erweiterung des Industriegebiets „Hohe Buche“. Wie André Metzger vom Weikersheimer Ingenieurbüro Dreikant erläuterte, konnte man aus zehn Angeboten das günstigste Angebot heraussuchen. Eine ungewöhnlich hohe Zahl an Interessenten, wie Metzger hervorhob, da man aufgrund des Baubooms im letzten Jahr „froh gewesen ist, wenn wir ein einziges Angebot vorliegen hatten“.

Der Auftrag ging an die günstigste Bieterin, die Firma Rudolf Steinbrenner aus Wiesenbach, die 288 260,73 Euro für die Arbeiten verlangt. Zwei weitere – private – Bauvorhaben standen dann noch zur Genehmigung an: In der Lindengasse 9 in Adolzhausen wird ein Dachgeschoss zur Praxisräumen ausgebaut und auf dem Grundstück Wolkersfelden 4, Gemarkung Wildentierbach, wird ein Wohnhaus gebaut. Das freute Ortsvorstehr Schuler: „Wolkersfelden wächst“, sagte er, „wir sind froh, dass gebaut wird“.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.02.2020