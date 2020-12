Siegel „Kulinarisch erleben“ überreicht

Bad Mergentheim.Für die Einhaltung und Berücksichtigung der Qualitätsrichtlinien „Taubertal – kulinarisch erleben“ wurde dem Restaurant „Hotel Alexa“ in Bad Mergentheim jetzt erneut das entsprechende Qualitätssiegel vom Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ zuerkannt. Geschäftsführer Jochen Müssig übergab die Urkunde an die Inhaber Carola und Oliver Schulz.

Regionale Produkte erleben

„Wir freuen uns sehr, dass wir das Siegel erneut an Ihr Haus überreichen können“, betonte Jochen Müssig bei der Übergabe. „Sie bieten unseren Gästen die Möglichkeit, unsere Getränke und Gerichte aus regionalen Produkten in gastfreundlicher Umgebung zu genießen. Und wir sind stolz darauf, solch gute Qualität aus dem Taubertal auf den Tellern und in den Gläsern unserer Gäste zu finden.“ Das Haus Alexa bietet bodenständige, gesunde und regionale Küche an. Bekannt und beliebt sind vor allem die Wildspezialitäten aus heimischer Jagd.

