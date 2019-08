Sieg geht an „Unbekannte“

Röttingen.Der. 25. Stadtmeister im Beachvolleyball heißt „Die Unbekannten“ und kommt aus Weikersheim.

In einem äußerst spannenden Finale setzten sich Nicole Frankenmölle, Stefan Frankenmölle und Mario Baier gegen das Igersheimer Trio „Two and a half Men“ Nikolai Danzwo, Noah Knolmayer und Lotta Gehringer knapp mit 2:1-Sätzen durch. Für den Spielplan war es etwas ungünstig, da es in diesem Jahr mit elf Teams eine ungerade Teilnehmerzahl gab. In zwei Gruppen und anschließendem Überkreuzspielen wurden dann nach mindestens fünf Spielen für jede Mannschaft die Halbfinals ermittelt. Bei denen setzten sich mit vier Plätzen die erfahrenen Trios mit jeweils mindestens einer Dame im Team durch. Auf der neuangelegten Beachanlage des TSV Röttingen an der Tauber herrschte ideale Witterung, als das kleine Finale startete. In diesem siegte die Röttinger „Camel & Co“ gegen ihre Vereinskollegen „Hoch & Tiefbau“. Nach dem Dank vom TSV Vorsitzenden Manfred Kreußer an das Orgateam war es Abteilungsleiter Winfried Hubert und Dr. Bernd Dollmann vorbehalten, die Siegerehrung vorzunehmen. Neben Sachpreisen und eine Urkunde für jede teilnehmende Mannschaft gab es für die Sieger den Wanderpokal der Stadt Röttingen. brun

