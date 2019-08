Siedeknechte in Aktion

Schwäbisch Hall.Von circa 500 vor Christus bis 1924 wurde in Schwäbisch Hall Salz produziert. Der Verein Alt Hall hat es sich zur Aufgabe gemacht, die jahrhundertelange Tradition des Salzsiedens nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Am Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr kann man den Siedeknechten beim Schausieden in der Siedehütte hinter dem Hällisch-Fränkischen Museum über die Schulter schauen. Hier erlebt man wie aus Haller Sole echtes Salz produziert wird – das „weiße Gold des Mittelalters“. „Am Kocher Hall die löblich Stadt, vom Salzquell ihren Ursprung hat,...“, mit diesen Worten begrüßt um 11 Uhr ein Sieder in historischer Siederstracht alle geschichtlich Interessierten zu einer Stadtführung. Neben der Stadtgeschichte geht er insbesondere auf die Tradition und das Brauchtum der Haller Salzsieder ein. Höhepunkt ist ein Besuch im ansonsten nicht öffentlich zugänglichen Haalamt, dem früheren Haalgerichtshaus der Sieder. Hier gewährt er Einblick in die Genealogiebücher der Siederserbleihen. Treffpunkt: Tourist Information Hafenmarkt 3.

