Das muss man gesehen haben. Die Verkehrsführung am Gänsmarkt zeigt die gesamte Konzeptlosigkeit unseres Verwaltungsapparates in dieser Stadt.

Flickschusterei von vorne bis hinten, keine Ideen, die Bevölkerung soll Vorschläge machen, können sie in der Verwaltung samt Oberbürgermeister überhaupt noch etwas Positives gestalten?

Sie haben hier in den letzten acht Jahren in den oberen Etagen den totalen Holzweg eingeschlagen. Wie wollen sie ein „Erholungsquartier Gänsmarkt“ durch diese Verkehrsführung erreichen? Es gibt hier nur zwei Möglichkeiten: 1.: Bahnhofstraße – Härterichstraße für den Verkehr zu schließen oder 2.: den Verkehr von der Kirchstraße nur über die Nonnengasse abzuleiten, so wäre der Brunnen am Gänsmarkt in diesen Erholungsbereich eingebunden. Es wäre dann eher ein Bereich zum Verweilen, als die 25 mal 15 Meter, zwischen zwei stark befahrenen Durchgangsstraßen, das geht einfach gar nicht. Wenn sie es bei der Stadtverwaltung schon nicht können – und sie können es nicht – holen sie sich professionelle Hilfe, bevor sie noch mehr Geld verprassen.

Armes Bad Mergentheim!

