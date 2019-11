Selber Kränze binden

Wackerswhofen.Das Hohenloher Freilandmuseum in Schwäbisch Hall-Wackershofen veranstaltet am Samstag, 23. November, von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag, 24. November, von 11 bis 18 Uhr, einen vorweihnachtlichen Markt. Traditionelle Produkte wie handgefertigte Kränze und Naturgestecke, Filzarbeiten, Keramik, Kräuterseifen und Goldschmuck, auch erlesene Liköre, Honigprodukte, Krippen und Weihnachtsdekoration, Laubsägearbeiten, Naturtextilien und vieles andere mehr geben so manche Anregung für persönliche Geschenkideen. Am Sonntag, 24. November, können die Besucher unter fachkundiger Anleitung ihre eigenen Adventskränze binden.

Dafür können Kranzgerüste aus Haselnuss- oder Weidenruten oder auch dekorative Schmuckmaterialien mitgebracht werden.

