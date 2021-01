Schwer verletzt nach Frontal-Crash

Kressberg.Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Freitag gegen 16.45 Uhr, als ein 72-Jähriger die Landesstraße 1066 von Crailsheim in Richtung Mariäkappel mit seinem Daimler befuhr. Etwa auf Höhe von Rudolfsberg geriet er ausgangs einer Rechtskurve, aus bislang unbekannter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Er stieß hier nahezu frontal mit dem Dacia einer 62-Jährigen zusammen, die in Richtung Crailsheim unterwegs war. Die 62-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr, die aus Crailsheim und Kreßberg an die Unfallstelle ausgerückt war, befreit werden.

Beide Fahrzeuglenker wurden durch den Zusammenstoß jeweils schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20 000 Euro. Die Straße war bis gegen 19.15 Uhr gesperrt. pol

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.02.2021