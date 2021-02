Schriftzug stößt nicht auf Gegenliebe

Aub/Baldersheim.Mit einem Schriftzug möchte die Gruppe ehrenamtlicher Helfer, die im Sommer den Auber Kräutergarten betreut, auf dieses Kleinod im Spitalgarten hinweisen. Bürgermeister Roman Menth möchte dazu auf der historischen Mauer einen Schriftzug anbringen lassen, der auf den dahinter liegenden Kräutergarten hinweist.

Ein Entwurf sieht vor, auf der Mauer einen Schriftzug mit rund 30 Zentimeter großen Buchstaben anzubringen.

Gegen diesen Schriftzug sprach sich Ratsmitglied Dr. Franz Merkel entschieden aus. Der würde nicht nur die Sicht auf die gerade erst renovierte Stadtmauer dahinter beeinträchtigen, sondern sich von der anderen Seite her in Spiegelschrift direkt vor das Spitalgebäude stellen. Außerdem gebe es auf dem Areal schon ein Sammelsurium verschiedener Schriften, die auf das Museum und anderes hinweisen. Die Ratsmitglieder kamen schließlich überein, den Tagesordnungspunkt erst einmal zu vertagen und in einer der nächsten Sitzungen den Städtebauplaner mit einem überarbeiteten Vorschlag zu diesem Punkt einzuladen.

Römer wie „im Horrorfilm“

Ein Bildstock am Kirchplatz in Baldersheim, der einen Kreuzschlepper darstellt, ist in einem bedauerlichen Zustand. Nachdem das überwuchernde Grün beseitigt wurde, treten die Schäden an der Skulptur offen zu Tage. Der mit dem Kreuzschlepper dargestellte römische Soldat würde in jeden Horrorfilm passen, so Bürgermeister Menth. Angebote, den Kreuzschlepper, der als Einzeldenkmal gelistet ist, zu konservieren und zu restaurieren, wurden bereits eingeholt. Der Stadtrat gab seine Zustimmung, die entsprechende denkmalschutzrechtliche Erlaubnis einzuholen. Die Frage nach dem Eigentümer beantwortete Menth mit dem Hinweis, das Denkmal sei bald städtisch.

Ein neuer Bildstock soll im Bereich zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Friedhof errichtet werden. Der kürzlich verstorbene ehemalige Kreisbrandinspektor und Ehrenkommandant der Auber Wehr, Karl Menth, den der Stadtrat mit einer Gedenkminute ehrte, hatte zu Lebzeiten beantragt, dort einen Bildstock zu errichten. Dem Heiligen Florian wollte er den Bildstock widmen und sich damit für 49 Jahre unfallfreien Dienst bei der Feuerwehr bedanken. Grundsätzlich erteilte der Stadtrat sein Einvernehmen. Einzelheiten sollen mit der Städtebauplanung abgestimmt werden. ag

