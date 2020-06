Forchtenberg.In Forchtenberg-Goggenbach ist es am am Sonntag gegen 7.30 Uhr zu einem Schmorbrand in einem Schweinestall eines Aussiedlerhofes gekommen. Wie die Polizei informiert, sah ein Jagdpächter aus der Entfernung die Rauchsäule und verständigte die Beamten.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es vermutlich infolge eines technischen Defekts zu einem Schmorbrand an einem Sicherungskasten gekommen war. Der Sicherungskasten war an der Außenwand eines Schweinestallungsgebäudes angebracht. Tiere kamen nicht zu schaden. Der Sachschaden wird mit circa 30 000 Euro angegeben. Die Feuerwehr war mit 28 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. pol

