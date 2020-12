Schlechte Aussichten

Feuchtwangen.Patrick Ruh, Vorsitzender des Zweckverbands Industriepark Interfranken und Bürgermeister von Feuchtwangen, informierte den Gemeinderat Wörnitz über den Planungen am Autobahnkreuz Feuchtwangen. Er gab laut Pressemitteilung einen Sachstandsbericht. Geplant sei, in den nächsten Monaten Termine mit allen Stadt- und Gemeinderäten der beteiligten Kommunen zu vereinbaren, um über das Projekt zu informieren. Ruh ging auf die Notwendigkeit eines neuen Industrie- und Gewerbeparks ein: „Wir wissen, dass wir die Attraktivität des Landkreises erhöhen müssen, um junge Menschen in der Region zu halten. Deshalb müssen wir Arbeitsplätze schaffen.“ Laut Prognosen liegt der Landkreis Ansbach bei „Zukunft“ auf Platz 179 von 401 – in der Kategorie Arbeitsmarkt sogar nur auf Rang 360. pm

