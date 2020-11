Sanierung für 1,1 Millionen Euro

Blaufelden.Wegen der Corona-Pandemie fällt die Wiederöffnung des Hallenbads Blaufelden vorläufig ins Wasser. Ein neuer Schwimmmeister wäre da.

Etwas voreilig war Bürgermeisterin Petra Weber, als sie in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montag vergangener Woche verkündete, dass das Blaufeldener Hallenbad am Montag, 2. November, wieder öffne. Auch in der aktuellen Ausgabe des amtlichen

...