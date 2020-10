Röttingen/Aub.Heidi Gröger (Viola da gamba N. Bertrand, Paris 1704) und Christoph Sommer (Theorbe, Barockgitarre) gastieren zweimal in der Region. Ihre Kammermusik-Konzerte finden unter dem Titel „Saitenspiel in Versailles“ am Sonntag, 1. November, um 17 Uhr in der Spitalkirche in Röttingen und anschließend um 20 Uhr im Haus Ars Musica Aub bei freiem Eintritt statt. Diese Konzerte finden auf ausdrücklichen Wunsch der Künstler auch unter den momentanen Corona-Bedingungen statt.

Die Pracht, die zur Zeit Ludwigs XIV. am französischen Hof herrschte, ist auch in der Musik dieser Epoche nachzuspüren: in den Opern, in der Kirchenmusik und genauso in der Kammermusik.

Es ist Monsieur de Sainte-Colombe zu verdanken, dass die Gambe im Hochbarock zu ihrer enormen Blütezeit gefunden hat. Mit Marin Marais, der vermutlich ein Schüler von Sainte-Colombe war, und Antoine Forqueray stehen zwei weitere bedeutende Gambisten auf dem Programm, die am Hof des Sonnenkönigs für Furore gesorgt haben.

