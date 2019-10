Sachschaden beträgt rund 500 000 Euro

Rothenburg.Auf der Autobahn 7 auf Höhe der Gemeinde Gebsattel (Landkreis Ansbach) ereignete sich Dienstag ein schadensträchtiger Lastwagenunfall. Eine Person wurde schwerer verletzt, der Gesamtschaden beträgt nach vorläufigen Schätzungen bis zu 500 000 Euro.

Kurz vor 16 Uhr war ein 47-Jähriger mit einem voll beladenen Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Wörnitz und Rothenburg unterwegs. Offensichtlich übersah er aus unbekannten Gründen das Ende eines Staus, der sich aufgrund einer Dauerbaustelle gebildet hatte.

Trotz einer Vollbremsung und eines versuchten Ausweichmanövers prallte der Sattelzug gegen das Heck eines bereits stehenden Autotransporters. Während die Zugmaschine des Unfallverursachers komplett zerstört wurde, verteilte sich die aus Stückgut (Gartenbedarf) bestehende Ladung auf die Fahrbahnen. Der 47-Jährige Lkw-Fahrer erlitt eine Halswirbelsäulenverletzung – er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.

Der 53-jährige Fahrer des Autotransporters kam mit dem Schrecken davon.

Die Richtung Norden fahrenden Verkehrsteilnehmer mussten bis zur Räumung der Unfallstelle an der Anschlussstelle Wörnitz abgeleitet werden – dies führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen im Raum Rothenburg. Am späten Abend konnte der Verkehr wieder an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden von der Autobahnmeisterei Neusitz sowie den Feuerwehren aus Wörnitz, Schillingsfürst und Rothenburg unterstützt.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019