Rüdiger Volk fordert Arnulf von Eyb heraus

Kupferzell.Der Nominierungsparteitag der Hohenloher CDU für die Landtagswahl am 14. März 2021 entbehrt nicht einer gewissen Brisanz: Arnulf von Eyb, der direkt gewählte Landtagsabgeordnete der Union, muss sich einem Herausforderer stellen.

Der heißt Rüdiger Volk. Die Entscheidung fällt am Samstag, 26. September, ab 18 Uhr, in der Carl-Julius-Weber-Halle in Kupferzell.

„Langfristig denken“

In einer Presseerklärung bekräftigt und begründet der Gemeinde- und Kreisrat Rüdiger Volk aus Schöntal seine Kandidatur: „Meine Bewerbung als Kandidat der CDU im Wahlkreis 21 erhalte ich auch nach Verschiebung der Nominierungsversammlung aufrecht. Gerade die Corona-Krise mit weitreichenden Auswirkungen für die Menschen und das soziale Miteinander sowie die einschneidenden Folgen auf Industrie, Handel und Gewerbe hat gezeigt, dass wir Politik im Bund, vor Ort und auch im Land langfristig denken müssen. Da reicht ein Blick auf die nächsten fünf Jahre der kommenden Legislaturperiode nicht aus“, schreibt Volk in einer Pressemitteilung. Es müssten Konsequenzen aus den Erfahrungen gezogen und zukunftsfähige Projekte in der Gesundheitspolitik und -vorsorge, der Wirtschafts-, Mittelstands- und Landwirtschaftspolitik sowie bei Bildung und digitaler Infrastruktur angestoßen werden.

Umso wichtiger sei es, dass der Wahlkreis Hohenlohe mit klaren Vorstellungen und Zielen nachhaltig und spürbar in Stuttgart vertreten sei.

„Dazu will ich meine vielfältigen praktischen Erfahrungen in der Kommunalpolitik sowie aus dem Beruf, der Vereinsarbeit und als Nebenerwerbslandwirt einsetzen“, so Volk.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020