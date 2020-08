Rückgabe von SIQ-Mitteln beschlossen

Niederstetten.Der Gemeinderat Niederstetten hat sich einhellig sowohl für die Rückgabe von Fördermitteln aus dem Bundesprogramm „Soziale Integration im Quartier (SIQ)“ als auch für einen Aufstockungsantrag beim Landessanierungsprogramm (LSP) entschieden.

Die Rückgabe der SIQ-Fördermittel seitens der Stadt Niederstetten war bereits in nichtöffentlicher Sitzung im Mai mehrheitlich beschlossen worden. Zusätzlich wurde die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie mit der Kostenannahme von 1,8 Millionen Euro zu erstellen. Im Juni bat Ratsherr Roland Landwehr (CDU) um die Aufstellung eines Wirtschaftsplans „Bürgertreff Hirschen“. Ebenfalls im Juni legte sich der Rat darauf fest, den Beschluss über die Rückgabe der SIQ-Fördermittel vorläufig auszusetzen, bis Bürgermeisterin Heike Naber und Kämmerin Stefanie Olkus-Herrmann mit dem Regierungspräsidium Stuttgart unter anderem die Möglichkeit einer Antragstellung auf Erhöhung dieser Bundesmittel und gleichzeitiger Fristverlängerung besprochen hätten.

Das RP informierte in diesem Gespräch, dass das Sonderprogramm „SIQ“ nicht mehr neu aufgelegt worden sei und daher eine Aufstockung der Bundesmittel nicht möglich sei. Die Maßnahme „Bürgertreff Hirschen“ müsste aktuell begonnen worden sein und bis April 2022 schlussgerechnet werden. Demnach kann gemäß dem Ratsbeschluss der Bewilligungsbescheid mit SIQ-Fördermittel in Höhe von 648 000 Euro zurückgegeben werden.

Anstelle dessen sollten auf Empfehlung des RP zur Finanzierung der Baumaßnahme bis zum 30. September 2020 Anträge über das LSP und der Denkmalpflege eingereicht werden. Grundlage für einen Aufstockungsantrag beim LSP wäre eine Kostenkalkulation von Ende Juli in Höhe von 1 570 000 Euro zuzüglich einer konjunkturellen Kostensteigerung.

Darüber hinaus erläuterte Wolfgang Mielitz, Projektleiter und -betreuer der Landsiedlung Baden-Württemberg GmbH, in einer Präsentation den aktuellen Stand der Städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme „Stadtkern II“ hinsichtlich eines Aufstockungsantrags für 2021. Seit Aufnahme der Stadt Niederstetten in das LSP im Jahr 2015 wurden 22 Modernisierungsmaßnahmen mit einem Gesamtzuschussvolumen in Höhe von rund 815 000 Euro durchgeführt sowie einem Kontingent an 53 modernisierten, reaktivierten oder durch Neubau neu geschaffenen Wohnungen realisiert. Im Zuge der Sanierungsdurchführung konnten bislang sechs Grundstücke von zum Teil strategischer Bedeutung erworben werden.

Die zuwendungsfähigen Kosten beliefen sich hierfür auf 343.000 Euro. Maßnahmen im öffentlichen Raum waren insbesondere die Neugestaltungen der Lange Gasse und der Albert-Sammt-Straße / Marktplatz.

Der bisher bewilligte Förderrahmen betrug 1 333 000 Euro, der benötigte Rahmen 3 855 000 Euro, was einem Aufstockungsbedarf von 2 522 000 Euro entspricht. pdw

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.08.2020