Rothenburg aus einem anderen Blickwinkel

Rothenburg.„Ein anderer Blick“ das ist das Thema der Fotoausstellung der Fotoclubs Rothenburg, der auch Hobbyfotografen aus dem Creglinger und Niederstettener Raum als Mitglieder hat.

Vorrangig wird „Rothenburg“ – aber so wie es die Personen hinter der Kamera sehen – präsentiert. Und das sind nicht immer die Blickwinkel, die die Touristenkameras täglich aufzeichnen. „Mein Geschenk an Dich“, das ist ein Unterthema der Ausstellung. Gezeigt werden ausdrucksstarke Bilder, die Mitglieder an besondere Menschen weiter verschenken.

Ausgestellt wird in der Rothenburger Berufsschule im Bezoldweg 31. Ab sofort bis einschließlich 22. Dezember ist jeweils am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr geöffnet.

Einen „Langen Donnerstag“ gibt es auch: Donnerstag, 19. Dezember, von 19 bis 21 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019