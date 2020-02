Rollerfahrer schwer verletzt

Blaufelden.Um 10.10 Uhr befuhr am Dienstag ein 24-Jähriger mit seinem Kleinkraftroller den Gemeindeverbindungsweg von Blaufelden in Richtung Rot am See.

Auf Höhe des Weilers Schuckhof missachtete der 24-Jährige an der Kreuzung zur B 290 die Vorfahrt des von rechts aus Richtung Blaubach kommenden VW Touran einer 51-jährigen Fahrerin, so dass es zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich kam.

Der Roller wurde nach links abgewiesen und prallte gegen die eine Bushaltestelle. Der Fahrer kam einige Meter weiter lebensgefährlich verletzt im Straßengraben zum Liegen. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Roller nicht versichert ist. Zusätzlich muss noch geklärt werden, ob der 24-Jährige überhaupt im Besitz eines Führerscheins ist.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5400 Euro. pol

