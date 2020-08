Röttingen sagt sein 99. Volksfest ab

Röttingen.Wie viele andere Feste in diesem Jahr, die wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen, kann auch das 99. Röttinger Volksfest nicht stattfinden.

„Wir hatten schöne Ideen“

In den letzten Wochen hatte die Stadt Röttingen gemeinsam mit ihrem Festwirt Christian Egerer (Zeltverleih Egerer, Festwirt seit 2019) und dem Vergnügungspark-Betreiber Rolf Zöllner (seit etlichen Jahren in Röttingen aktiv) Ideen für eine alternative Umsetzung mit entsprechenden Hygienekonzepten gesammelt – dabei stets die Pandemie-Entwicklungen im Hinterkopf behalten.

Bürgermeister Hermann Gabel (genannt Fernando) bedauert es sehr, dass die Entscheidung nun gegen eine alternative Umsetzung gefallen ist: „Wir hatten schöne Ideen, um unseren Bürgern und Gästen, zumindest doch noch ,etwas Volksfest’ zu bieten und auch unserem Festwirt und den Schaustellern eine Plattform geben zu können, aber die aktuell steigenden Infektionszahlen geben uns kein gutes Gefühl unsere Ideen in die Tat umzusetzen. Zumal die Fallzahlen aufgrund der Urlaubszeit sicherlich noch bis Ende August weiter steigen werden. Schweren Herzens haben wir uns in diesen Tagen gemeinsam mit Herrn Egerer und Herrn Zöllner gegen eine Umsetzung eines Alternativprogramms entschieden. Wir konzentrieren uns deshalb auf das Jahr 2021, wenn unser 100. Jubiläum ansteht. Mit dem Festwirt bereiten wir dann ein gebührendes Jubiläumsprogramm vor – natürlich in der Hoffnung, dass unser Fest im nächsten Jahr von der Pandemie verschont bleibt.“

In diesem Jahr werden in Röttingen noch Termine mit kleiner Besucherzahl im Kulturherbst und im Advent angeboten, unter anderem eine geführte Weinbergswanderung und kleine Benefizkonzerte. Entsprechende Vorbereitungen laufen und werden den Covid19-Umständen angepasst. Der nächste Termin in Röttingen findet aus der Reihe „Musik in fränkischen Spitalkirchen“ am Sonntag, 20. September statt – Eintritt frei. pm

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 07.08.2020