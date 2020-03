Röttingen gelingt Durchmarsch

Röttingen.Die Volleyballer des TSV Röttingen haben den Durchmarsch durch die Landesliga geschafft: ab Herbst spielen sie in der Bayernliga.

Am 11. März hatte der Verband die aktuelle Spielrunde abgebrochen. Die Herren des TSV Röttingen waren zu diesem Zeitpunkt bereits mit dem letzten Spiel der Runde fertig und standen – bei zwei ausstehenden Spielen von Verfolger TSV Stein – mit fünf Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.

In dieser Woche gab nun der Verband die Wertung der Saison und die Aufstiegsregelungen bekannt. Sehr zur Freude des Vereins ist Röttingen direkter Aufsteiger in die Bayernliga. Im Gegenzug entfallen alle Relegationsspiele. Nach dem letztjährigen Aufstieg in die Landesliga hätte wohl keiner mit einem der ersten beiden Plätze in der Landesliga und dem „Durchmarsch“ gerechnet. Umso größer ist daher die Freude über das Erreichte im Lager des TSV.

Lediglich Coach Oswald Gehringer hatte seine Jungs immer auf dieses Ziel eingeschworen, nachdem sich zu Saisonbeginn gezeigt hatte, dass man als Neuling mit den Gegnern spielerisch mithalten konnte. „Wir haben zu Beginn und zum Saisonende zwei Serien hingelegt mit jeweils fünf Siegen in Folge, die uns unter dem Strich die Tabellenspitze und den Aufstieg eröffneten“, so die Analyse von Teammanager Dr. Bernd Dollmann.

Grundlage für diese Leistung war eine intensive Saisonvorbereitung und die Bereitschaft des Teams für zusätzliche individuelle Sonderschichten im Bereich Kraft und Kondition – neben den regulären Mannschaftstrainings. Mit der physischen Qualität überzeugten die Röttinger regelmäßig am Satzende oder in den Partien, die sich über mehr als drei Sätze hinzogen. Aber auch spielerisch hat die Mannschaft über die Saison zugelegt, Spielzüge verfeinert und die Block- bzw. Abwehrleistung gesteigert. Mit der neuen Liga sind große Anstrengungen im Hinblick auf Spiel- und Schiedsrichterwesen verbunden. Insbesondere die zu niedrige Schulturnhalle in Röttingen bereitet den Verantwortlichen Kopfzerbrechen. Schon für die Landesliga spielte man mit Ausnahmegenehmigung des Verbands.

Für die Bayernliga gelten noch höhere Anforderungen. Der TSV muss sich daher nach Alternativen umsehen und voraussichtlich seine Heimspiele in einer der württembergischen Kommunen austragen. Mit den Nachbargemeinden und dem Sponsor Sport-Saller laufen erste Gespräche über die Verfügbarkeit und technische Ausstattung von Turnhallen. Außerdem ist der TSV verpflichtet, zwei Schiedsrichter mit B-Lizenz für andere Partien in Bayern zu stellen, über die man gegenwärtig noch nicht verfügt. Trainer Oswald Gehringer und Manager Bernd Dollmann müssen für die Bayernliga erneut zur Sportschule nach Oberhaching, um eine höhere Trainer-Lizenzstufe zu erwerben. „Wir wollen Bayernliga-Volleyball im Taubertal ermöglichen und prüfen alle Optionen“, meint hierzu hoffnungsvoll der Abteilungsleiter Winfried Hubert. Bis Ende April muss der TSV Röttingen dem Verband zu all diesen Anforderungen Rückmeldung geben. Ob wegen Corona im September bereits Bayernliga gespielt werden kann, ist dabei noch völlig offen.

In der neuen Spielklasse warten auf die Jungs um Kapitän Hannes Dollmann technisch versierte Gegner, die sich in Sachen Spielniveau nicht viel schenken. Das zeigt ein Blick auf die ausgeglichene Tabelle der Bayernliga. Im Herbst wird beim TSV zunächst der Klassenerhalt angestrebt und die Weiterentwicklung der Mannschaft vorangetrieben. Besonders freut sich das Team auf die Derbys gegen die befreundeten Mannschaften aus dem Würzburger Raum, namentlich dem TSV Lengfeld und dem TSV Eibelstadt. Gegen diese Bayernligisten hat man in der Vergangenheit des öfteren Vorbereitungsspiele absolviert. Hinzu gesellen sich Teams aus der Oberpfalz, aus Mittelfranken und Oberfranken.

Im Wesentlichen bleibt die Stammformation dem Verein treu. Durch den Rücktritt der langjährigen Stützen Flo Weinberger und Jochen Franz aus Altersgründen werden noch weitere Spieler benötigt, wobei man bereits erste externe Ergänzungen in den Blick genommen hat.Daneben wird auf die eigene Jugendarbeit gesetzt, die in Bayern zu den aktuell erfolgreichsten gehört. Nach der Mitteilung des Verbands vereinbarten sich die TSV-Herren spontan online zu einer kurzfristigen Skype-Konferenz vor den Bildschirmen, um gemeinsam auf die Nachricht anstoßen zu können. Eine größere Feier wird später nachgeholt, wenn dies die Umstände wieder gestatten.

Der Kader Saison 2019/2020: Simeon Baumann, Hannes Dollmann, Lorenz Dollmann, Jochen Franz, Timo Fries, Quintus Gohsrich, Justin Goldschmitt, Jonas Mehring, Luca Mehring, Paul Metzger, Leon Nast, Jannik Rein, Nico Schulz, Stefan Ott und Florian Weinberger.

Der Trainerstab: Oswald Gehringer, Bernd Dollmann, Holger Mehring und Christian Kranz.

