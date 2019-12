Riesenerfolg für Markelsheim

Niederstetten.Jetzt ist es offiziell: Die fünf Mädchen der C-Jugend-Mannschaft des TSV Markelsheim gehören zu den allerbesten Turnerinnen in Württemberg.

Amelie Dollmann (Jahrgang 2008), Ella-Louise Maier (Jahrgang 2007), Lara Metzger, Milla und Yella Peppel (alle Jahrgang 2008) wurden in Niederstetten Vizelandesmeisterinnen P-Stufen der Zwölf- bis Dreizehnjährigen.

Nur die Turnerinnen des TV Spaichingen bewiesen an diesem Tag am Schwebebalken stärkere Nerven und siegten am Ende mit 185,65 Punkten.

Hohe Bewertungen

Die Taubertälerinnen turnten an allen Geräten die höchst mögliche Pflichtübung und legten, wie schon im Bezirksfinale, mit der besten Mannschaftstageswertung am Boden und sehr hohen Bewertungen am Stufenbarren und Sprung den Grundstock für eine Gesamtpunktzahl von 181,65 Punkten.

Damit ließen sie alle Vereine, die noch beim Bezirksfinale vor ihnen waren, hinter sich und feierten ihren bislang größten Mannschaftserfolg.

Mit Trainerin Liane Dreher fieberte auch Niederstettens Bürgermeisterin Heike Naber am letzten Gerät, dem Schwebebalken, mit den Turnerinnen mit.

Alle Fünf waren vor heimischem Publikum doch leicht nervös und wackelten am Schlussgerät – sonst wäre, laut Liane Dreher, sogar der Sieg möglich gewesen. Die Silbermedaille war aber nicht in Gefahr, und Bürgermeisterin Heike Naber blieb bis zur Siegerehrung, um die jungen Turnerinnen zu beglückwünschen und mit Medaille und Rose zu belohnen. ld

