Richtig im Archiv recherchieren

Neuenstein.Das Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein bietet am Donnerstag, 1. Oktober, von 16.30 bis 18.30 Uhr einen besonderen Beratungsservice. Interessierte können sich in diesen beiden Stunden mit ihren Fragen zur hohenlohischen Geschichte, zur Archivnutzung, auf der Suche nach einer bestimmten Information oder mit einem konkreten Forschungsvorhaben, an die Fachleute vor Ort wenden. Dazu erhält man unter der E-Mail-Adresse hzaneuenstein@la-bw.de., ein Informationsblatt, dem alle weiteren Informationen und der Zugangslink zu entnehmen sind. Der Online-Beratungsabend im Hohenlohe-Zentralarchiv findet jeweils am ersten Donnerstag im Monat statt und ersetzt den offenen Beratungsabend.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.10.2020