Revierleiter Peter Kunz in Ruhestand verabschiedet

Mulfingen.Revierleiter Peter Kunz aus Eberbach ist nach 42 Jahren im Forstdienst jetzt offiziell in den Ruhestand gegangen.

Der gebürtige Aalener trat 1978 in den baden-württembergischen Forstdienst ein. Berufliche Stationen führten ihn über Möckmühl im Landkreis Heilbronn in den heimatlichen Ostalbkreis. 1998 übernahm Peter Kunz das Forstrevier Mulfingen-Süd im damaligen Staatlichen Forstamt Künzelsau, welches 2005 in das Landratsamt eingegliedert wurde.

Seit 2011 war er dann für die gesamte Kommunal- und Privatwaldfläche im Mulfinger Gemeindegebiet zuständig. Kunz betreute damit den rund 900 Hektar großen Mulfinger Gemeindewald und war Ansprechpartner für die Mulfinger Privatwaldbesitzer mit insgesamt 1300 Hektar Waldfläche. „Die größten Herausforderungen im Forstrevier waren die Bewältigung der Schäden durch die verschiedenen Waldkatastrophen“, erinnert sich Kunz. Insbesondere die Orkane Lothar 1999 und Kyrill 2007 sowie die Borkenkäferschäden nach dem Trockenjahr 2003 haben die Waldwirtschaft stark beschäftigt.

Die beiden letzten Berufsjahre von Peter Kunz waren von den Waldschäden in Folge des Dürrejahres 2018 geprägt. Noch in seinen letzten Arbeitstagen war Peter Kunz engagiert mit der Aufarbeitung von Käferholz und der Wiederaufforstung von Schadflächen beschäftigt.

Die Nachfolge im Forstrevier Mulfingen hat der 33-jährige Johannes Jakob aus Kocher-stetten angetreten. Jakob ist gebürtiger Hohenloher und als Mitarbeiter im Forstamt sowie als Wildtierbeauftragter des Landratsamtes tätig.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 10.06.2020