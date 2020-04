Reisighaufen in Flammen

Gelchsheim.Der Polizei in Ochsenfurt wurde am Dienstagabend ein Waldbrand in Gelchsheim (Landkreis Würzburg) gemeldet. Bei Eintreffen der Streife und der Feuerwehr stellte sich heraus, dass es sich um eine große Menge Schnittgut handelte, das in Flammen stand. Unter Aufsicht der Feuerwehr wurde der Brand eingedämmt und brannte kontrolliert ab.

Bei dem Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Aub, Riedenheim, Sonderhofen und Gelchsheim bis weit nach Mitternacht im Einsatz. Die Brandursache konnte bisher nicht ermittelt werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird nicht von einer Fremdbeteiligung oder vorsätzlicher Brandlegung ausgegangen.

