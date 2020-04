Regionaltag abgesagt

Heilbronn-Franken.Die Coronakrise betrifft auch die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken. Das jährliche interne Gespräch mit Europa-, Bundes- und Landtagsabgeordneten der Region Heilbronn-Franken wurde verlegt. Ein neuer Termin wird noch festgelegt. Die Regional-Tafel, die ursprünglich auf den 4. Mai terminiert war, ist zunächst auf den 2. November verlegt. Das geplante Thema „Landwirtschaft und regionale Produkte“ wird nach der Krise sicher noch an Gewicht gewinnen. Abgesagt und auf 2022 verschoben wurde in Absprache mit der Großen Kreisstadt Crailsheim der Regionaltag am 5. Juli in Crailsheim. Dies bedauern alle Beteiligten sehr, denn die Vorbereitungen waren weit fortgeschritten. Ganz abgesehen da-von, dass die Behörden ein Verbot für Großveranstaltungsverbot bis 31. August herausgegeben haben, erscheint es in diesem Sommer auch kaum möglich und sinnvoll zu sein, entsprechende Großveranstaltungen mit mehreren tausend Besuchern durchzuführen.

Die Mitgliederversammlung des Vereins ist terminiert auf den 20. Oktober in den Räumen des Weinbauverbandes Württemberg in Weinsberg. Alle weiteren angedachten Themen für das Jahr 2020 wie etwa ein regionaler Poetry Slam-Wettbewerb sind auf absehbare Zeit nicht durchführbar. Die Planungen dazu gehen in Richtung 2021. Die Geschäftsstelle ist so lange wie notwendig und angebracht im Homeoffice und in Kurzarbeit, aber natürlich per Mail, Telefon und postalisch erreichbar.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.04.2020