Regionales hat „bessere Wertschätzung verdient“

Adolzhausen.Die Staatssekretärin des baden-württembergischen Landwirtschaftsministeriums, Friedlinde Gurr-Hirsch, hat der UEG Hohenlohe-Franken im Vermarktungszentrum einen Besuch abgestattet. Begleitet wurde sie von weiteren Vertretern aus dem Ministerium, der Marketinggesellschaft und Vertretern des Schweinezuchtverbandes.

Mittelpunkt der Besprechung war die regionale Schweineproduktion und die Vermarktung von Schweinefleisch unter dem Qualitätszeichen Baden-Württemberg. Die Staatssekretärin ist auf Werbetour für regionale Produkte und sieht diesbezüglich eine wachsende Nachfrage. Das unter dem Qualitätszeichen Baden-Württemberg produzierte Schweinefleisch zeichne sich durch eine hervorragende Qualität mit höchsten Ansprüchen an Tierschutz, Gentechnikfreiheit und Frische aus. Die Schweineproduktion ist im Bundesland stark rückläufig und es ist zu befürchten, dass es in Zukunft schwierig wird, in der Breite noch regionale Produkte anzubieten. Die Landwirtschaft wird durch Klima- und Tierschutz mit Herausforderungen konfrontiert, die zur Folge haben, dass viele Landwirte aufhören. Vor allem junge Hofnachfolger steigen oft nicht mehr in den Beruf ein.

Der Verbraucher werde ständig verunsichert und könne die Nachrichten sachlich gar nicht mehr bewerten, da er auch keinen Bezug zur landwirtschaftlichen Produktion mehr habe, meint UEG-Geschäftsführer Herbert Klein. Hier habe es die Landwirtschaft versäumt, eine vernünftige Aufklärung und Darstellung zum Verbraucher herzustellen, stellte er selbstkritisch fest.

Die regionale Produktion biete eine Chance, den Bürgern und Verbrauchern die Landwirtschaft mit einer begleitenden Öffentlichkeitsarbeit wieder näher zu bringen. Die Landwirtschaft im Lande habe für ihre mühevolle Arbeit eine bessere Wertschätzung verdient, ergänzt Staatssekretärin Gurr-Hirsch. Vielen sei gar nicht bewusst, was die hiesige Landwirtschaft für den Erhalt der Kulturlandschaft leistet und zusätzlich hervorragende Lebensmittel produziert. ueg

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019