Realschüler haben ihre Mittlere Reife in der Tasche

Niederstetten.Alle 42 Schüler der zehnten Klasse der Realschule, welche aus den Gemeinden Niederstetten, Weikersheim und Mulfingen kommen, haben die Prüfungen bestanden und somit die Mittlere Reife in der Tasche. Das vermeldet das Bildungszentrum in einer Pressemitteilung, die am Samstag, 17. August, in der Redaktion eingegangen ist.

Schulleiter Benedikt Amann freute sich in der Alten Turnhalle über das gute Ergebnis des Jahrgangs (Gesamtschnitt 2,3).

„Glaubt immer an euch selbst, bringt euch in die Gesellschaft ein und nehmt das Heft des Handelns in die Hand!“, forderte der Schulleiter die Absolventen auf. Dass es in dieser Welt viele Herausforderungen gibt, zeigte er am Beispiel des Klimawandels auf. Gerade da ist die junge Generation aufgefordert, Lösungen zu finden und die älteren Generationen zu überzeugen. Als Beispiel nannte er Greta Tuhnberg, welche aktiv für den Klimaschutz kämpft und dadurch schon einige Aufmerksamkeit und auch ein Umdenken bei den Entscheidungsträgern erreicht hat.

Auftritt der BIZ-Players

Nach der Rede der Elternvertreter, der Gesamtelternbeiratsvorsitzenden Silke Müller und den Beiträgen der Klassenlehrer und -sprecher erfolgte ein Auftritt der BIZ-Players, bevor Schulleiter Benedikt Amann gemeinsam mit den Klassenlehrern Thomas Martin und Armin Landwehr endlich zur langersehnten Zeugnisübergabe überging.

Neben Gratulationen zur bestandenen Prüfung und den besten Wünschen für die Zukunft ehrte Amann besonders die beiden Jahrgangsbesten Sarah Naser und Andreas Esslinger zu ihrem hervorragenden Notendurchschnitt von 1,2. Bürgermeisterin Heike Naber sprach ebenfalls ein Grußwort und erwähnte ihre Abschlussfeier, welche nun genau 30 Jahre zurückliegt. Sie erinnere sich noch gerne an diesen feierlichen Tag und ermunterte die Schüler – auch, wenn sich die Wege jetzt trennen – in Kontakt zu bleiben und bei Klassentreffen mit Freude auf die nun endende Zeit zurückzublicken. Für den weiteren Lebensweg wünschte sie den Schülern alles Gute und verband dies mit der Hoffnung, dass viele ihrer leistungsstarken Heimat mit den vielen Firmen und Institutionen treu bleiben. Abschließend vergab sie den von der Stadt gestifteten Preis im Fach Geschichte an Mara Marie Köhl. H. Weber vom Freundeskreis verglich den Tag der Abschlussfeier mit einer Zugfahrt.

Angekommen in einem Bahnhof werden jetzt die Weichen in verschiedene Richtungen gestellt. Für das große Engagement als Klassensprecherin und Schülersprecherin zeichnete er Hanna-Marie Leyrer mit dem Schulsozialpreis des Freundeskreises aus.

Konrektor Roland Schappacher-Heid vergab an die Sportmentoren, welche nun die Schule verlassen, eine Urkunde und dankte ihnen ebenfalls für ihr großartiges Engagement. Eine Urkunde erhielten: Luca Guiseppe Rizza, Yannik Marco Ziegler, Felix Dinkel, Thea Osiander, Andreas Mathias Esslinger, Amélie Sophie Jesse, Kim Schlopat, Alisa Fruh, Lukas Zendler und Hanna-Marie Leyrer.

Langersehnte Zeugnisübergabe

Auch die aus der Schulband „BIZ-Players“ ausscheidenden Mitglieder erhielten eine Urkunde für zum Teil sehr lange Mitgliedschaft in der Band. Diese wurden zum letzten Mal vom bisherigen Bandleader Herrmann Lück, welcher mit dem Ende des Schuljahres in den Ruhestand geht, an folgende Schüler vergeben: Andreas Esslinger, Mara Marie Köhl, Kim Schlopat, Dominik Schulz, Tobias Frieß, Manuel Brenner, Felix Dinkel und Felix Bayer.

Ihren Realschulabschluss machten : Felix Bayer, Felix Dinkel (Belobigung), Andreas Mathias Esslinger (Preis), Nils Götzelmann, Lukas Thomas Kohlschreiber (P), Marvin Redeker, Luca Guiseppe Rizza (B), Josef Sarkov, Dominik Schulz (P), Lukas Zendler, Yannick Marco Ziegler (P), Nadine Busch (B), Alisa Fruh (B), Jule Herwarth, Pauline Löblein (B), Samira Zoe Ludwig (B), Kim Schlopat, Emily Schmötzer, Caroline Siebert, Alexander Ulrich Beck, Manuel Brenner (P), Tobias Frieß (B), Anatolij Kiselev, David Leiser (B), Maximilian Michel, Dustin Dominik Niedziolka, Marcel Maximilian Niedziolka, Tom Streitberger, Pascal Stumpf, Leon Weller, Isabel Dreher (P), Alena Hain (B), Lea Hemmersbach (P), Kelly Hlopin (B), Amélie Sophie Jesse (P), Marlene Kleinschrot (B), Mara Marie Köhl (P), Hanna-Marie Leyrer (B), Luisa-Marie Meder (P), Sarah Naser (P), Thea Osiander (B) und Lea Marie Thomas (P). bzn

