Rangelei nach Belästigung

Rothenburg.Gegen kurz nach 2 Uhr kam es am Sonntagmorgen, 18. August, zu einer sexuellen Belästigung in einer Diskothek.

Im Raucherbereich soll ein Anfang 30-Jähriger eine 18-Jährige unsittlich berührt haben. Sie flüchtete in den Innenbereich der Diskothek. Dort suchte sie der Tatverdächtige erneut auf und fasste sie abermals an. Dies führte dann, wieder im Raucherbereich, zu einem Tumult, bei dem sich mehrere Personen mit der Geschädigten solidarisierten und den mit knapp über zwei Promille alkoholisierten Tatverdächtigen angingen und schubsten. Im Verlauf des Tumults erlitt der Anfang 30-Jährige dann einen Schlag ins Gesicht. Da der Mann „die Sache“ trotz Gesichtsverletzung selbst klären wollte, musste er durch die hinzugerufenen Streifenbesatzungen in Gewahrsam genommen werden und verbrachte die restliche Nacht in einer Zelle der Rothenburger Polizei. Zur Klärung des gesamten Sachverhalts sucht die Polizei Rothenburg dringend Zeugen der Taten. Hinweise bitte unter 09861 / 9710. pol

