Radler stoppen an Geschichts-Orten

Niederstetten.Vor kurzem war das Transporthubschrauberregiment 30 das erste Etappenziel des „Rollenden Klassenzimmers“. Mit dem Rad von Heilbronn nach Berlin, eine über 700 Kilometer lange Reise mit Stopps an geschichtsträchtigen Orten als Schulprojekt 30 Jahre nach dem Fall der Mauer. Der ehemalige Radrennfahrer Ortwin Czarnowski, der am Sonntag 79 Jahre alt wurde, führt die Gruppe von 34 Kindern und Jugendlichen an, um ihnen die Geschichte der Wiedervereinigung näher zu bringen. In der Hermann-Köhl-Kaserne bezogen die Radler Quartier in einer Turnhalle, die mit Feldbetten ausgestattet wurde. Die Kinder und Betreuer waren sehr interessiert am Transporthubschrauberregiment 30 und dessen Aufgaben. Die vielen Fragen wurden im Rahmen eines kurzen Vortrages und im Laufe des Abends in persönlichen Gesprächen ausgiebig beantwortet. Die Gruppe wurde am Folgetag durch die Niederstettener Bürgermeisterin Naber verabschiedet. bw

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.07.2019