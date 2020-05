Radfahrer tödlich verletzt

Steinsfeld.Ein 65-jähriger Radfahrer verunglückte am Montagnachmittag mit seinem Pedelec auf einem abschüssigen Flurweg zwischen Urphershofen und Endsee in Mittelfranken (Landkreis Ansbach).

Der Mann folgte seinem Bekannten auf dem geschotterten Weg, als er aus unbekannten Gründen nach rechts abkam und schwer stürzte. Der Vorausfahrende hatte das Fehlen bemerkt, fuhr zurück, setzte einen Notruf ab und kümmerte sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den Verletzten.

An Unfallstelle gestorben

Obwohl der Verunglückte zunächst noch bei Bewusstsein war, verschlechterte sich sein Gesundheitszustand zusehends.

Der Notarzt vor Ort und eingeleitete Reanimationsmaßnahmen konnten das Leben des 65-jährigen Mannes, der aus einem Ort in der Nähe kommt, nicht gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Sein 25 km/h-Pedelec, an dem nur geringer Schaden entstand, wurde zunächst sichergestellt, um es auf technische Mängel überprüfen zu können.

Aufgrund der Aussage des 60-jährigen Begleiters dürfte eine Fremdbeteiligung auszuschließen sein. Einen Fahrradhelm hatte der Radfahrer getragen. pol

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.05.2020