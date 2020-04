Prozess beginnt Ende Juni

Der Prozess um den sechsfachen Mord von Rot am See soll im Juni stattfinden. Der Angeklagte muss sich vor dem Landgericht in Ellwangen für die Bluttat verantworten.

Rot am See. Bundesweites Entsetzen hat eine Bluttat ausgelöst, die sich am 24. Januar in der Bahnhofstraße von Rot am See abgespielt hat: Sechs Menschen aus einer Familie starben durch die Schüsse aus einer großkalibrigen

...