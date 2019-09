Polizei sucht Zeugen

Rothenburg.In der Tiefgarage des Einkaufsmarktes „ZentRo“ wurde am Donnerstag zwischen 16 und 17.30 Uhr ein schwarzer BMW durch ein unbekanntes Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der entstandene Sachschaden am BMW beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Rothenburg unter Telefon 09861/9710.

Am Samstag zwischen 17.45 und 19.30 Uhr wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw abgefahren. Das Fahrzeug war vor dem Anwesen in der Weidmannstraße 17 in Rothenburg geparkt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Auch hier Hinweise an die Polizeiinspektion Rothenburg.

