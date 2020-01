Polizei sucht dringend Zeugen

Kreuzwertheim.Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstagabend ist auf der Staatsstraße zwischen Kreuzwertheim und Unterwittbach. Vier Fahrzeuge waren beteiligt. Ein 27-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Da der mutmaßliche Unfallverursacher ohne anzuhalten weiterfuhr, bittet die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried um Hinweise von Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war ein noch unbekannter, blauer Kleinwagen gegen 17 Uhr von Kreuzwertheim in Richtung Unterwittbach unterwegs. Laut Zeugenangaben überholte der Pkw einen Vorausfahrenden, obwohl zu diesem Zeitpunkt Autos entgegenkamen. Ein 27-Jähriger am Steuer eines entgegenkommenden BMW wich aus, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Er verlor die Kontrolle über seinen Pkw, schleuderte in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit einem anderen BMW. Auf dieses Auto fuhr dann noch ein VW auf, dessen Fahrerin offenbar nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Der 27-jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen. Die Insassen aus den anderen beschädigten Fahrzeugen blieben augenscheinlich unverletzt.

Bei dem Auto des Fahrers, der sich unerlaubt entfernte, handelt es sich laut Zeugenangaben um einen blauen Kleinwagen, ähnlich eines Ford Fiestas. Es soll sich um ein älteres Modell gehandelt haben. Der bislang noch unbekannte Fahrer sei nach dem riskanten Überholmanöver ohne anzuhalten weitergefahren.

