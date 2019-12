Pikantes aus alten Zeiten

Creglingen.Gleich nach Weihnachten, am Freitag, 27. Dezember, bieten zum sechsten Mal die Creglinger Gartenfreunde eine öffentliche Nachtwächterführung um 19 Uhr durch die weihnachtlich geschmückte Altstadt an. Treffpunkt ist an der Sparkasse.

Neue Version

Mit dabei sind bei der Begrüßung die Rosenkönigin und die Rosenprinzessinnen. Angesichts des großen Interesses in den letzten Jahren wird diese historische Führung für die Bevölkerung wieder angeboten. Mit neuer Version wird der Wächter zusammen mit dem Stadthalter viele interessante Episoden zum Besten geben.

Vorbei geht die Führung an historischem Gemäuer und Gebäuden, auch in den mit Kerzen und Fackeln beleuchteten Romschlössle-Garten. Pikante Einlagen aus alten Zeiten ertönen aus dem Schlössle-Turm und an diversen verschiedenen historischen Stellen.

Gemütlich klingt der Abend in geselliger Runde im Schlosshof aus. Zum Aufwärmen steht dort Glühwein, Punsch und Gebäck bereit.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019