„Park pittoresk“ im Wildbad

Rothenburg.Rothenburger Stadtführer bieten am Sonntag, 12. Juli, wieder einen Rundgang durch den Wildbad-Park an. Der Spazierweg führt sowohl über geteerte Wege als auch über kleinere Schleichwege. Deshalb ist festes Schuhwerk ebenso wie eine der Witterung angepasste Kleidung ratsam. Außerdem wichtig: das Mitbringen von Gesichtsmasken und vorherige Anmeldungen im Wildbad Rothenburg, telefonisch unter 09861-977-0 (Rezeption, täglich von 8 bis 14 Uhr) oder per E-Mail (info@wildbad.de). Die Kosten für „Park Pittoresk“ sind vor Ort beim Gästeführer zu entrichten. Treffpunkt ist das Rondell am Haupteingang. Beginn um 13 Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.07.2020