Osterkerze als Licht der Hoffnung in dieser Zeit

Niederstetten.Der in der Dunkelheit angeleuchtete Kirchturm der evangelischen Jakobskirche in Nieder-stetten hält nun auch die Tore der vor kurzem renovierten unteren Turmstube offen.

Die an alten Glockenseilen befestigten Glühbirnen im Retrodesign tauchen das Turminnere in ein stimmungsvolles Licht.

An den Wänden sind die drei alten Klöppel der Glocken aus der Vorkriegszeit befestigt. Sie erinnern an eine schwere Zeit. Als die Glocken selbst aus Bronze in den Kriegsjahren eingeschmolzen wurden, konnte man nur noch diese bis zu 60 kg schweren Klöppel retten.

Neu angestrichen, inmitten der nachgezeichneten Glockenkonturen an der Wand befestigt, wirken sie sehr eindrücklich.

Im Mittelpunkt des kleinen Raumes befindet sich eine erhöhte Blumeninstallation, die von Mitarbeiterinnen entsprechend dem Kirchenjahr hergerichtet und betreut wird und an den geschmückten Altar einer Kirche erinnert. In der Mitte eine brennende Kerze (LED) als Licht der Hoffnung in diesen Tagen. In der Osterzeit kann man sie als Osterkerze verstehen. Die vom Gemeindepfarrer Roland Silzle verfassten Besinnungen und Andachten in Papierform sind zum Mitnehmen gedacht.

Anhänger zum Mitnehmen

Wer möchte, kann auch etwas vor der Kerze verweilen, stille werden, ein Gebet sprechen oder sich von einem visuellen Impuls im Innern des Turmes ansprechen lassen.

Gerne dürfen auch Exemplare für Familienangehörige oder Nachbarn mitgenommen werden. Für Kinder – gerade auch – aber nicht nur die Kinder der „Kinderkirche“ liegen die „Für Dich“ Hefte aus.

An den Ostertagen werden in der Turmstube kleine Anhänger mit Auferstehungskreuzen aus Metall und einem Sonnensymbol in der Mitte zum Mitnehmen hängen. Jeder, der möchte, darf ein solches Hoffnungssymbol mit Bändchen zum Umhängen mit nach Hause nehmen und daraus Kraft schöpfen.

Die Ausgewogenheit von digitalen und analogen Zugangsmöglichkeiten hält Pfarrer Silzle für wichtig. Auf der Homepage der Gemeinde www.niederstetten-evangelisch.de findet man geistliche Stärkung, Hinweise und Links zu Fernsehgottesdiensten und Videos, youtube-Kanälen und digitalen Angebote für Kinder.

In Zusammenarbeit mit Nieder-stettener Musikern entsteht momentan ein podcast „Wage-mutig“ – Gedanken und Musik aus Nieder-stetten. rolsi

