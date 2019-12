„Ohne Bus wäre ich schlecht dran“

„Was, Sie fahren den Bürgerbus?“ Diese erstaunte Frage hat Ex-Bürgermeister Rüdiger Zibold öfter gehört, seit er sich im Juni letzten Jahres in die Riege der ehrenamtlichen Fahrer eingereiht hat.

Niederstetten. Die Gäste finden es zwar ungewöhnlich, „aber irgendwie auch gut, dass sie vom ehemaligen Bürgermeister gefahren werden“, freut sich Zibold, der sich seit seinem Ausscheiden aus dem Amt vornehmlich ins Private zurückgezogen hat und seine freie Zeit, wie er erzählt, am liebsten mit Lesen, Gartenarbeit und Kochen verbringt.

Daneben hat er einige ehrenamtliche Verpflichtungen behalten oder auch neu angenommen. Eine davon ist das Bürgerbus fahren. Das macht er, weil er von der Idee überzeugt ist und „weil es mir Spaß macht“. Der Kleinbus werde aktuell zwar nur von wenigen Fahrgästen genutzt – manchmal seien es an einem Vormittag neun, dann auch mal nur drei – diese seien aber „mehr als dankbar, weil sie darauf angewiesen sind“.

Zibold erinnert sich etwa an eine seiner ersten Fahrten, als er eine ältere Dame in die Stadt mitnahm, weil sie sie einen Physiotherapietermin wahrnehmen wollte. Als „Trinkgeld“ bekam er ein dankbares Lächeln und eine Tafel Schokolade, die sich die Mitfahrerin für den Bürgerbusfahrer extra noch in die Handtasche gesteckt hatte.

„Möchte ihn nicht mehr missen“

„Wenn der Bus mal nicht mehr fahren würde, wäre ich schlecht dran. Ich möchte ihn nicht mehr missen“, bestätigt auch eine ältere Dame, die an diesem Morgen in Oberstetten einsteigt. Ihr Weg führt sie – wie generell die meisten der oft weiblichen Fahrgäste – zum Einkaufen ins Städtle. Und so ist der Bürgerbus vor allem für die älteren Einwohner der Niederstettener Stadtteile und der Wohngebiete am Stadtrand eine sehr hilfreiche Einrichtung. Ob zum Einkaufen, für Arztbesuche oder zur Erledigung von Bankgeschäften: mit dem Bürgerbus kann man kostengünstig und bequem zum Lebensmittelmarkt, zum Bahnhof oder zu anderen Haltepunkten fahren. Die ehrenamtlichen Fahrer – außer Zibold sind das noch acht weitere, darunter auch eine Frau – bringen ihre Fahrgäste auf der Heimfahrt sogar bis vor die Haustüre und packen bei schwereren Paketen oder Taschen auch schon einmal mit an. Generell sind die Fahrer flexibel: „Auf individuelle Wünsche wird eingegangen“, verspricht Zibold. Um den Bürgerbus fahren zu können, muss man ein polizeiliches Führungszeugnis vorlegen, den Personenbeförderungsschein erwerben, Einweisungsstunden absolvieren und sich die Streckenführung einprägen. Jeden Monat opfern Zibold und seine Fahrerkollegen durchschnittlich ein bis zwei Vormittage für das Projekt. Vierteljährlich treffen sich die Fahrer, um die Fahrdienste zu verteilen. Der Fahrpreis ist äußerst bürgerfreundlich: für Schwerbehinderte mit dem „G“ im Ausweis ist die Fahrt kostenfrei. Kinder zwischen fünf und 16 Jahren zahlen 50 Cent pro Fahrt und Erwachsene können für einen Euro mitfahren. Die Stadt kostet der Bus pro Jahr rund 6000 Euro.

Außer an Feiertagen fährt der Neunsitzer Dienstag- und Donnerstagvormittag 35 Haltestellen im Gemeindegebiet an – auch in den Schulferien (siehe Infobox). Er ergänzt oder ersetzt teils sogar den normalen Linienbusverkehr. Bei der Fahrplan-Gestaltung hat man sich Mühe gegeben, die Lücken im Netz des ÖPNV zu schließen und Anschluss zu den Zügen von und nach Schrozberg und Weikersheim zu bieten.

Die Idee für den Bürgerbus war übrigens aus den Arbeitskreisen des „Handlungskonzeptes Niederstetten 2025“ hervorgegangen, einem Stadtentwicklungsplan, mit dem sich der Gemeinderat im Jahr 2012 beschäftigt hatte.

Gut angenommen

Neben Punkten wie der Entwicklung der Innenstadt oder neuen Wohnformen kam auch das Thema Mobilität in der alternden Gesellschaft zur Sprache. Ein Bürgerbus, so war man sich einig, wäre die ideale Einrichtung, um Bürgern aus den Ortsteilen und Wohngebieten eine direkte Anbindung an Geschäfte und Einrichtungen der Innenstadt zu ermöglichen. Am 4. Februar 2014 startete der Bus zu seiner Jungfernfahrt.

Heute wird der Bus zwar gut angenommen, doch Zibold und die anderen ehrenamtlichen Fahrer wünschen sich, dass künftig noch mehr Bürger das tolle Angebot nutzen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 11.12.2019