Öffnungszeiten ändern sich

Niederstetten.Wie kann man die Öffnungszeiten im Niederstettener Rathaus so verändern, dass sie bürgerfreundlicher werden und auf der anderen Seite der Verwaltung die Sachbearbeitung erleichtern und interne Besprechungen ermöglichen? Diese nicht ganz leichte Frage diskutierte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend im Kult.

Bislang ist das Rathaus montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr sowie Montag- und Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr und Mittwochnachmittags von 14 bis 18 Uhr geöffnet, erläuterte Hauptamtsleiterin Silvia Weidmann.

Da die Mitarbeiter in dieser Zeit für die Bürger jederzeit ansprechbar sein müssen, erschwert das verständlicherweise die Möglichkeit, die Sachbearbeitung konzentriert und ungestört zu erledigen. Auch Besprechungen können in dieser Zeit nicht abgehalten werden.

In die Überlegungen, wie die Öffnungszeiten künftig zu gestalten sind, floss laut Weidmann auch der Bürgerwunsch ein, den langen Öffnungstag von Mittwoch auf einen anderen Tag zu verschieben, da die Geschäfte in der Innenstadt an diesem Tag überwiegend geschlossen sind. Dass man den Mittwoch als langen Öffnunstag gewählt habe, hänge damit zusammen, dass der Gemeinderat mittwochs tage. Die Stadträte wollten dies auch so beibehalten, sagte Weidmann. Deshalb bleibt der Mittwoch als langer Öffnungstag auch künftig erhalten. An diesem Tag ist das Rathaus künftig jedoch durchgängig von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Die Vormittagssprechstunden werden allerdings auf 9 bis 12 Uhr verkürzt und die Nachmittagsöffnungszeiten am Montag und Dienstag entfallen.

Neu ist jedoch, dass die Bürger künftig die ganze Woche über von 7 bis 9 Uhr morgens und (außer mittwochs) jeden Nachmittag zusätzlich persönliche Termine mit den Verwaltungsmitarbeitern vereinbaren können. Die Änderungen treten bereits am 1. Februar 2020 in Kraft.

Ab dem 1. Januar 2021 will man außerdem samstags eine zweistündige Öffnungszeit von 9 bis 11 Uhr anbieten. Damit hofft man vor allem, den Einzelhandel zu stärken, aber auch Berufstätigen und Wochenendpendlern einen zusätzlichen Service zu bieten.

Die Samstagsöffnung soll die momentane Auszubildende Eva Wetzel nach Beendigung ihres Abschlusslehrgangs übernehmen. Der Gemeinderat nahm von den neuen Öffnungszeiten Kenntnis. Eine Zustimmung war nicht erforderlich, weil die Stadtverwaltung dies grundsätzlich selbst entscheiden kann. Bürgermeisterin Heike Naber wollte aber die Meinung des Gremiums hören.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020