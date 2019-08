Obrigkeit beklagte „verderbliche Seuche“

Auch auf dem Lande legte man schon früher Wert auf Luxus. Das belegt anschaulich eine Ausstellung im Tauberländer Dorfmuseum.

Weikersheim. Man kann durchaus ins Staunen kommen: Wer glaubt, dass Luxus nur in Städten zu finden sei, ansonsten allenfalls bei reichen Leuten, die Ländereien, Villen oder gar Schlösser ihr eigen nennen, der irrt. Und das ist nicht erst heute so, wie die Sonderausstellung „Luxus auf dem Lande“, die noch bis zum 10. Oktober im Tauberländer Dorfmuseum zu sehen ist, belegt.

Wer etwa hätte einen Straußenfederfächer im ländlichen Altbeständen erwartet? Wer Schmuckstücke aus Elfenbein und Edelstein, wer einen feinen Spitzenhandschuh für die Dame, den Pfeifenkopf, zierlich bemalt, für den auf dem Land lebenden Herrn von Welt?

Und doch: es gab die Luxussachen auch im Taubertal, wo man als kleiner Häcker mit Schwielen an den Händen und Nagelschuhen an den Füßen den Hängen Wein abrang, als Bauer, Knecht und Magd sehr oft hart schuften musste für das täglich Brot, wo Handwerk nicht unbedingt goldenen Boden hatte, sondern oft Zuverdienst war, um harte Winter durchzustehen. Um 1870 bereits beklagte die Obrigkeit wachsende Luxussucht allüberall und, so die Recherche von Helmut Fehler, Mitglied im Vorstand des Vereins Tauberfränkische Volkskultur, stellte fest, dass „von dieser verderblichen Seuche auch das Landvolk nicht ganz frei geblieben“ sei.

Wohl wahr: In Sonderausstellungsvitrinen und Schränken finden sich Festtagsschuhe, Muff, Fuchsstola und Spitzenkragen, für Feiertage gutes Porzellan samt silbern glänzender Kaffeekanne.

Verschwenderisch

Derart verschwenderischer Reichtum – ganz gewiss mehr als das, was reine Sicherung der Existenz erforderte, fand sich längst nicht in jedem Haushalt, aber doch in einigen mehr, als man beim Blick auf die oft gar nicht gute alte Zeit erwarten würde.

In etlichen Vitrinen, Schränken und mit lebensnaher Gestaltung der Dorfmuseums-Stube rückt der Verein Tauberländische Volkskultur das schräge Bild vom Land – rückständig und eher kümmerlich – mal wieder etwas gerader.

Was immer auch erfunden wurde: es fand, teilweise leicht verspätet, den Weg stets auch in ländliche Gefilde.

Das gilt schon lange Zeit. Wie sonst sind feine Rüschenjäckchen unserer Urururgroßmütter zu erklären, die nicht einmal mit dörflicher Festtagstracht noch sehr viel teilen? Die Sehnsucht, auch die private Umwelt schön zu gestalten, begleitet den Menschen wohl von Anfang an. Dafür war man seit je erfinderisch. Sind teure Modeoriginale unerschwinglich, ist auch die kostengünstige Kopie en vogue.

Skiausrüstung

Eine Tischvitrine zeigt das am Beispiel Pressglas, das sich als Industrieabart des allzu teuren Bleikristalls bald auch in Bürger- und Bauernstuben auf den Tischen fand. Nicht nur das, was man hatte, kündet von Anschluss an urbane Freuden; auch was man tat, belegt das Faible fürs Moderne.

So findet sich im Sonderausstellungsbereich etwa die Skiausrüstung für erste Winterurlaubsreisen, Reisesouvenirs beweisen, dass Hiesige früh in die Ferne strebten. Zu besichtigen ist die Sonderausstellung, die vorrangig Stücke aus der Zeit von 1850 bis 1950 präsentiert, noch bis 10. Oktober während der Öffnungszeiten des Museums am Marktplatz (Samstag, Sonntag und an Feiertagen jeweils von 13.30 bis 17 Uhr) und nach Vereinbarung, Telefon 07934 / 1209; E-Mail: tauberfraenkische-volkskultur@t-online.de.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019