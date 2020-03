Nur telefonisch erreichbar

Tauberbischofsheim.Aufgrund der aktuellen Vorsichtsmaßnahmen anlässlich der Coronakrise sollen direkte soziale Kontakte vermieden werden. Das hat Auswirkungen auf die Arbeit mit Ratsuchenden in der Suchtberatungsstelle. Auch die Suchtberatungsstelle der AGJ hat die Anweisung, so weit wie möglich direkte Kontakte zu vermeiden, so dass die Beratung vorwiegend über Telefon stattfindet. Die Beratungsstelle ist nach wie vor zu den normalen Öffnungszeiten als Ansprechpartner in der Hauptstelle in Tauberbischofsheim telefonisch erreichbar. Die Außenstellen in Bad Mergentheim und Wertheim sind momentan nur nach Absprache besetzt. Erreichbarkeit von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr unter Telefon 09341/897370.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020