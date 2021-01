Niedriger Inzidenzwert nur „Momentaufnahme“?

Hohenlohekreis.Das erste Wochenende im Kreisimpfzentrum (KIZ) Öhringen ist vorüber. Von Freitag bis Sonntag wurden alle 585 Dosen verimpft. Am Sonntag gingen die Impfungen bis zirka 18 Uhr.

„Rückblickend betrachtet lief das erste Wochenende gut. Natürlich haben wir im Handling bei manchen Dingen nachgesteuert oder waren mit Themen konfrontiert, die wir nicht vorhersehen konnten. So kam es zum Beispiel vereinzelt vor, dass Personen zwar einen Termin online gebucht haben, wir diesen aber nicht im System hatten,“ erklärt Mike Weise, Leiter des KIZ, und bittet weiter: „Achten Sie darauf, den Prozess bis ganz zum Ende durchzuführen. Und dass Sie eine Terminbestätigung per E-Mail erhalten bzw. ausdrucken können.“

„Ich bin sehr froh, dass das erste Wochenende organisatorisch so reibungslos über die Bühne gegangen ist und wir den Impfstoff, den wir zur Verfügung hatten, auch zeitnah verimpft haben“, erklärt auch Landrat Dr. Matthias Neth. „Wir hoffen, dass uns bald vom Land mehr Impfstoff zur Verfügung gestellt wird, so dass wir den Betrieb des KIZ ausweiten und somit schneller die Bürger im Kreis schützen können.“ Das KIZ wird am nächsten Wochenende erneut öffnen und den Biontech-Impfstoff verimpfen. Die Termine dafür sind bereits ausgebucht. Weise rät dazu, es nicht dauerhaft, aber in regelmäßigen Abständen zu versuchen, einen Termin zu buchen, da es landesweit keine festen Zeiten gibt, wann jeweils Termine eingestellt werden.

Dass zum Impfstart nicht alle Impfwilligen einen Termin erhalten könnten, sei sehr unbefriedigend, aber leider der Situation geschuldet.

„Wir hoffen natürlich alle, dass bald mehr Impfstoff geliefert werden kann. Dann wird sich die Lage bei den Terminbuchungen entspannen“, so Weise. Ein großer Dank geht an die Kinder im Hohenlohekreis, die zahlreiche Bilder für das Kreisimpfzentrum gemalt haben. Darauf sollten sie darstellen, was sie gerne tun wollen, wenn die Pandemie einmal vorüber ist. „Die Kinder haben sich sehr viel Mühe gegeben und es sind viele tolle Motive dabei“, sagt Dr. Matthias Neth. „Wir hoffen alle, dass die Wünsche der Kinder bald in Erfüllung gehen,“ dankte Neth auch im Namen der Besucher und Mitarbeiter des KIZ. Die 7-Tage-Inzidenz lag im Hohenlohekreis am Sonntag bei 43,5 pro 100 000 Einwohner. Damit hat der Hohenlohekreis die landesweit niedrigste 7-Tages-Inzidenz pro 100 000 Einwohner. „Dieser Wert ist sehr erfreulich. Es zeigt, dass die Maßnahmen von der Bevölkerung akzeptiert werden. Aber auch die weiterhin konsequente Kontaktpersonennachverfolgung des Gesundheitsamtes ist enorm wichtig, die Verbreitung des Virus zu stoppen. Dass wir nun auch mit den Impfungen erfolgreich begonnen haben, ist für mich ein gutes Zeichen“, so Landrat Dr. Matthias Neth. Gleichzeitig bittet er, sich nicht allein von dieser positiven Momentaufnahme leiten zu lassen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.01.2021