Niederstetten-Film bei Versammlung

Niederstetten.Der Heimatverein Niederstetten (Steidemer Männle“) hält seine Hauptversammlung am Freitag, 29. November um 20 Uhr im örtlichen „Pils Pub“ ab. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Regularien.

Anträge zur Jahreshauptversammlung sind bis zum 26. November in schriftlicher Form an denVorsitzenden zu richten. Im Anschluss wird noch ein ungewöhnliches Filmdokument von Niederstetten gezeigt: Ausgestrahlt 1987 vom damaligen SDR, angereichert mit zahlreichen Interviews, zeigt der Film den Wandel und die Entwicklung der Landwirtschaft in den 1980er Jahren. Der Ausschnitt aus einem Gottesdienst des damaligen Pfarrers J. Betz von Wildentierbach/Rinderfeld leitet den Film ein, und der damals 60-jährige Gottlob Haag schafft hohenlohische Atmosphäre mit etlichen seiner Gedichte. pm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.11.2019