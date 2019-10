Neues vom „Gipsapostel“

Ein Vortrag über Johann Friedrich Mayer findet am 22. Oktober in Kupferzell statt. © Veranstalter

Kupferzell.In der Akademie für Landbau und Hauswirtschaft in Kupferzell hält Gerd Gramlich, Pfarrer im Ruhestand aus Bad Mergentheim, am Dienstag 22. Oktober, 19 Uhr einen Vortrag über Johann Friedrich Mayer – Bekanntes, wenig Bekanntes und Unbekanntes zum Leben des „Gipsapostels“.

Erfolgreicher Reformer

Der so genannte „Gipsapostel“ Johann Friedrich Mayer kam vor 300 Jahren in Herbsthausen zur Welt, tat seinen Pfarrdienst zunächst in Riedbach und Sindringen, fand seine Hauptwirkungsstätte aber in Kupferzell, wo er 53 Jahre lang der Gemeinde vorstand. Er gilt als erfolgreicher Reformer der Landwirtschaft, war Mitglied zahlreicher wissenschaftlicher Gesellschaften und schrieb bis zu seinem Lebensende 1798 mehr als 30 Bücher.

Gerd Gramlich hat bei seinen Recherchen im Hohenlohe-Zentralarchiv bisher weitgehend unbekannte Quellen zu Johann Friedrich Mayer zu Tage gefördert, die neue Einsichten in das Wirken und die Persönlichkeit Mayers erlauben.

