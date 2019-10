Neuer Leiter stellte sich Gremium vor

Niederstetten.Der neue Leiter des Schulbauernhofs in Pfitzingen, Thomas Löhr, stellte sich am Mittwoch im Gemeinderat vor. Der 36-jährige Pädagoge hat seit Ende August seine neue Dienstwohnung in Pfitzingen bezogen. Zuvor hatte er vier Jahre als Lehrer an der Gemeinschaftsschule in Bad Mergentheim gearbeitet. Für ihn sei der Schulbauernhof ein „Riesenabenteuer“, so der gebürtige Wachbacher. Um zugleich zu betonen, dass der Bauernhof eine ganz tolle Institution sei, die aber Geld kosten werde.

An die Gemeinderäte gerichtet hatte Löhr außerdem noch einen Wunsch mitgebracht. So bat er um die Aufstellung eines stationären Blitzers in Pfitzingen, da dort seiner Einschätzung nach der Großteil der Autofahrer mit 70 Kilometern pro Stunde oder schneller durch die Ortsdurchfahrt fahre und dies für die Kinder ein Risiko sei. „Es wäre mir ein großes Anliegen, dass das zeitnah umgesetzt wird“, sagte Löhr. ses

