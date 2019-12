Neue Gehölze und Stauden

Vorbachzimmern.Auf dem Spielplatz in Vorbachzimmern sind mehrere Spielgeräte morsch und entsprechen nicht mehr den Sicherheitsstandards. Dies wurde zum Anlass genommen, den Spielplatz aus pädagogischer Sicht weiterzuentwickeln. Die Umsetzung erfolgte durch das Team um Kindergartenleiter Christian Hachtel in Absprache mit dem Ortschaftsrat. In einer Gemeinschaftsaktion der Eltern, Erzieher und des städtischen

...