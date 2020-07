Neue Form der Ausbildung

Künzelsau.Die Karoline-Breitinger-Schule in Künzelsau (KBS) bietet noch Ausbildungsplätze für die neue Ausbildung zur Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann ab September an. Als Pflegefachfrau/Pflegefachmann lernt man, Menschen aller Altersstufen in allen Versorgungsbereichen zu pflegen. Eigens für diese neue Ausbildungsform ging die Homepage www.kbs-generalistik.de ans Netz. Hier gibt es neben einem Jobboard für Ausbildungsinteressierte, alle wichtigen Informationen rund um die neue Ausbildung in der Pflege. Die KBS ist eine öffentliche Schule mit langjähriger Erfahrung im Bereich Pflege und verfügt über ein gutes Netzwerk. Zu ihren Kooperationspartnern zählen Kinderkrankenhäuser, Krankenhäuser und Einrichtungen der ambulanten und stationären Pflege. Weitere Informationen unter www.kbs-generalistik.de. Eine Beratung ist natürlich auch telefonisch möglich unter 07940/939040.

