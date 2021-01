Neue berufliche Herausforderung

Der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann kandidiert für das Amt des Oberbürgermeisters von Backnang.

Künzelsau. Die Anfrage kam für mich zum richtigen Zeitpunkt“, sagt der Künzelsauer Bürgermeister Stefan Neumann in einer ersten Stellungnahme. Stefan Neumann hat jüngst überraschend bekannt gegeben, dass er am 14. März als Kandidat bei der Oberbürgermeisterwahl in Backnang seinen Hut

...