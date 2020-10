Netzwerk soll aufgebaut werden

Hohenlohekreis.Als Regionalmanagerin für Kultur ist Lena Landwehr seit kurzem zuständig für die Stärkung der Kulturförderung im Landratsamt Hohenlohekreis.

Durch das Pilotprojekt „Regionalmanager/in Kultur“ habe der Hohenlohekreis die Chance, ein starkes Kulturnetzwerk aufzubauen, kulturelle Teilhabe von klein auf zu fördern und so künftigen Herausforderungen im Kulturbereich erfolgreich entgegenzugehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

„Grundbedürfnis“

Das kulturelle Angebot im Hohenlohekreis sei vielfältig und werde von öffentlicher Hand ebenso wie von der Privatwirtschaft und sonstigen privaten oder kirchlichen Initiativen getragen. Der Aufbau eines Kulturnetzwerks, unter Einbeziehung der Vermittlerrolle der Regionalmanagerin Kultur, solle Anstöße für eine zukunftsstarke Kulturentwicklung im Hohenlohekreis geben, so der Landrat Dr. Matthias Neth. Er definiert Kultur als wesentlichen Aspekt zur Attraktivitätssteigerung der Region: „Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, wie sehr Kultur als Grundbedürfnis angesehen werden muss.“ Um den Bedarf und die Herausforderungen der Städte und Gemeinden im Kreis sowie aller Kulturakteure und freischaffender Künstler zu ermitteln, wird Ende November eine Bedarfsanalyse durchgeführt. Zudem soll jährlich eine Regionalkonferenz für Kultur stattfinden, durch die gemeinsam Meilensteine für die Kulturentwicklung im Hohenlohekreis gesetzt werden können. Lena Landwehr freut sich auf ihre neue Aufgabe: „Gemeinsam mit den Hohenloherinnen und Hohenlohern möchte ich die Kulturlandschaft im Kreis gestalten und gesellschaftlich verändernde Themen wie kulturelle Bildung, interkulturelle Kulturarbeit, Digitalisierung und Kooperationen begleiten.“

Zum Ende des vergangenen Jahres erhielt der Hohenlohekreis als einer von sechs Landkreisen in Baden-Württemberg die Zusage für das Pilotprojekt „Regionalmanager/in Kultur", das im Programm TRAFO-Modelle für Kultur im Wandel der Kulturstiftung des Bundes und durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg gefördert wird. Die Vollzeitstelle wird über einen Zeitraum von drei Jahren zu 60 Prozent durch die Fördermittelgeber finanziert, die nicht geförderten Kosten trägt das Landratsamt Hohenlohekreis. Neben dem Hohenlohekreis startete das Projekt in den Landkreisen Ostalb, Rems-Murr, Reutlingen und Waldshut sowie in der KulturRegionKarlsruhe

